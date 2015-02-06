Ешьте меньше - больше запомните

Идея такого режима питания пришла из Италии. Там провели очередное исследование на тему «калорийного ограничения», в стремлении еще раз подтвердить теорию: голод улучшает здоровье и продлевает жизнь, пишет toneto.net.

Конечно, ничего нового нам сейчас не сказали, ученым давно известно, что чем меньше жуешь, тем больше живешь. Но на этот раз они решили сосредоточиться на вопросе о том, какие еще бонусы кроме приличного внешнего вида дает подобный образ жизни.

Ученые из Католического университета Святого Сердца в Риме, провели исследования белка CREB1, который играет важную роль в формировании памяти человека и его способности к обучению.

В экспериментах с участием мышей было доказано, что снижение калорийности рациона активирует и этот белок, вырабатывающийся в головном мозге.

Калорийность мышиной пищи была урезана на 25-20%, что соответствует примерно 600 калориям в день для человека, или отсутствию куска торта в нашем меню.

Кофе или чай, выпитые после обеда или ужина, также могут быть полезны, последние исследования их основной составляющей – кофеина доказали, что он повышает выработку организмом CREB1.

Что дает это нам, непосвященным в столь тонкую «кухню» гражданам? Вы, конечно, в курсе, что население Земли стремительно стареет. А это открытие имеет большое значение для разработки методов лечения, которые позволят сохранять наш мозг молодым и здоровым как можно дольше.

Итальянские ученые надеются, что совсем скоро им удастся разработать способ активизации CREB1 с помощью лекарственных средств.