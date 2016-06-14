Матери с лишним весом рожают дочерей, склонных к ожирению

Матери, имеющие лишний вес, почти в три раза чаще рожают дочерей, которые во взрослом возрасте тоже будут страдать от лишних кило. Это показало новое исследование экспертов из Новой Зеландии и Швеции. А ожирение у матери повышало риск развития ожирения у дочерей в пять раз. Как отмечает meddaily.ru со ссылкой на Xinhua, исследование наглядно показывает, что ожирение передается по наследству.

Анализ данных о ранних сроках беременности 26561 пары матерей и дочерей позволил узнать, что показатели ожирения подскочили в четыре раза за два поколения женщин с 3,1% среди женщин, забеременевших в 1982-1988 годах, до 12,3% - среди их дочерей в 2000-2008 годах.

Читайте такжеЛишний вес назвали залогом долгой жизни - учёныеЗначит, ситуация постоянно ухудшается, и это замкнутый круг. Ожирение, как известно, увеличивает вероятность развития преэклампсии, гестационного диабета, выкидыша и смерти плода. Более того, как выясняется, ожирение матери повлияет и на состояние здоровья ее ребенка уже во взрослом возрасте.