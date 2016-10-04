Применение вакцины против лихорадки денге одобрено в 11 странах мира

На сегодня вакцина одобрена в Мексике, на Филиппинах, в Бразилии, Сальвадоре, Коста-Рике, Парагвае, Гватемале, Перу, Индонезии, Таиланде и Сингапуре, говорится в заявлении фармкомпании, сообщает REUTERS.

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Денге – это вирусная инфекция, передаваемая комарами.Инфекция вызывает гриппоподобное заболевание и иногда приводит к развитию потенциально летального осложнения, называемого тяжелой денге. За последние десятилетия глобальная заболеваемость денге резко возросла.В настоящее время риску заболевания подвергается около половины населения мира. Денге распространена в условиях тропического и субтропического климата во всем мире, главным образом, в городских и пригородных районах.

Тяжелая денге является одной из ведущих причин тяжелого заболевания и смерти среди детей в некоторых азиатских и латиноамериканских странах.

Специального лечения денге/тяжелой денге нет, но благодаря раннему выявлению и доступу к надлежащей медицинской помощи показатели смертности могут оставаться ниже 1%.

Профилактика денге и борьба с этой болезнью зависит исключительно от эффективных мер борьбы с переносчиками болезни, которые включают индивидуальную защиту, устойчивые меры борьбы с переносчиками и химическую борьбу.