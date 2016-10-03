Омега-3-жирные кислоты улучшают состояние пациентов с аутоимунными болезнями - медики

Волчанка – аутоимунное заболевание, поражающее внутренние органы, кожу и суставы. ДГК – одна из омега-3-жирных кислот, содержащихся в рыбе. Эта кислота накапливается в организме животных в результате употребления ими водорослей, которые ее синтезируют. Авторы выяснили, что развитие заболевания может быть спровоцировано действием ряда факторов окружающей среды, в том числе и вдыханием кварцевой пыли, пишет Мedical Хpress. Докозагексаеновая кислота оказалась способна остановить прогрессирование волчанки, вызванное действием кварца. Кварцевая пыль нередко присутствует на стройках и в шахтах.

Читайте такжеЖирная рыба защищает от потери зрения при диабете, установили ученые

Мелисса Бейтс (Melissa Bates) и ее коллеги провели серию экспериментов на мышах, генетически предрасположенных к развитию волчанки. После того, как мыши подвергались действию кварца, у них были обнаружены поражения почек и легких. Введение докозагексаеновой кислоты помогло справиться с поражениями легких в 96% случаев.

Механизм действия докозагексаеновой кислоты пока не изучен – сейчас исследователи разрабатывают новую экспериментальную модель, которая поможет выяснить, как именно это соединение влияет на развитие заболевания. Исследователи предполагают, что клетки легких разрушаются под действием кварцевой пыли, это приводит к активации макрофагов, которые начинают уничтожать и здоровые ткани. ДГК каким-то образом блокирует процесс разрушения клеток легкого и помогает выходу токсичных кварцевых частиц из них.

Исследования продолжаются, но уже сейчас ясно, что употребление пищи, богатой докозагексаеновой кислотой, способно остановить развитие волчанки.