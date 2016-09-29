В США впервые одобрена полностью автоматическая инсулиновая помпа

Новая помпа предназначена для лечения пациентов с диабетом 1 типа старше 14 лет,сообщается на сайте Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

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Устройство MiniMed 670G является гибридной замкнутой системой, часто называемой в СМИ «искусственной поджелудочной железой», предназначенной для коррекции уровня инсулина без (или минимальным) вмешательства пациента. Устройство измеряет уровень глюкозы в крови пациента каждые пять минут и автоматически вводит инсулин в случае необходимости.

В поддержку заявки на регистрацию MiniMed 670G компания Medtronic представила результаты клинических исследований, прошедших при участии 123 пациентов. Согласно полученным результатам, устройство безопасно для применения и не приводит к развитию опасных нежелательных явлений (диабетического кетоацидоза и тяжелой гипогликемии).

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Американские регуляторы одобрили устройство на 6 месяцев раньше, чем ожидалось, пишет Reuters. Тем не менее, автоматическая инсулиновая помпа поступит в продажу не раньше, чем весной 2017 года. По прогнозам экспертов, стоимость прибора составит 5-8 тыс. долларов, также на расходные материалы ежегодно будут стоить еще несколько тысяч долларов.