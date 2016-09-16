Польша нуждается в украинских медсестрах и готова оплачивать их обучение

Директора лечебных учреждений Познани признают, что в любой момент готовы нанять несколько или даже десяток медсестер, пишет Рolsha24. Однако желающих работать нет.

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«Причина - это небольшой набор на учебу медсестер в Польше, - говорит Леслав Ленартович, президент общества СМ HCP в Познани. - Медсестры, которые работают по своей специальности, становятся старше и уходят на пенсии. Ситуация в настоящее время такова, что тех, кто заканчивает работу, больше, чем молодых людей, начинающих осваивать профессию. Болезнью системы здесь, конечно, является также отсутствие средств».

Решением проблемы нехватки медсестер в госпитале HCP в Познани должно стать привлечение их из-за границы, в частности из Украины.

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«Мы сотрудничаем с фондом, который будет заботиться о привлечении в Польшу украинок, готовых оканчивать медицинский бакалавриат в Польше, - объясняет Леслав Ленартович. - Фонд будет покрывать расходы, связанные с трехлетним обучением и пребыванием в Познани украинок, которых потом примут на работу в нашем госпитале».

Тридцать женщин из Украины приедет на учебу в Познань уже в этом году или в начале 2017 года.

Система образования медсестер в Украине похожа на ту, которая была в Польше перед реформой. Право осуществления профессиональной деятельности медсестры получают в медучилищах. В Польше, однако, чтобы устроиться на работу медсестрой, надо иметь, по крайней мере, степень бакалавра.

В середине этого года Министерство здравоохранения предложило восстановить медицинские лицеи в Польше. Это должно было стать решением проблемы нехватки медсестер в учреждениях здравоохранения. Однако в среде медсестер и акушерок высказались против такого решения.

«Нет уже возврата в прошлое, - сказала Тереза Кручковска, председатель областного Совета медсестер и акушерок в Познани. – У нас действуют стандарты ЕС, которые требуют от медсестер высшего образования».