Ученые настаивают, что дневная дремота вредит здоровью

К такому выводу пришли японские медики из Токийского университета в своем исследовании, представленном на ежегодной встрече Европейской ассоциации по изучению диабета в Мюнхене, сообщает The Telegraph.

Так, дремота в среднем на 45% повышает риск развития сахарного диабета второго типа, если человек постоянно находится в полусонном состоянии в дневное время суток дольше часа.

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По словам медиков, дремота является риском для здоровья человека из-за того, что во время полусонного состояния лицо входит в новую фазу сна. Фаза быстрого сна длится около часа, а вот через час человека переходит в фазу медленного сна. Прерывание этой фазы угрожает наступлением инерции сна - психологического состояния, что сопровождается снижением умственной и физической активности, а также эндокринными нарушениями, приводящих к развитию сахарного диабета второго типа.