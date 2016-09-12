Статины приносят больше пользы, чем вреда - результаты исследований

О том, что статины могут негативно влиять на здоровье человека, говорилось неоднократно — в одном исследовании выяснилось. что они повышают уровень агрессии, в другом — что увеличивается вероятность развития сахарного диабета, пишет The Lancet. Однако, по словам профессора Рори Коллинза (Rory Collins), одного из авторов научной работы, число людей, которые избежали инфарктов и инсультов благодаря статинов, намного выше, чем количество тех, кто пострадал от побочных эффектов этих препаратов.

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В 2013 году ученые из Гарвардской медицинской школы (Harvard Medical School) разместили статью в British Medical Journal, в которой утверждали ,что статины вызывают побочные эффекты у каждого пятого принимающего их пациента. Позже газета опубликовала опровержение, в котором сообщалось, что данные, на которых основывались специалисты из Гарварда, были не вполне корректными. Однако эта и другие подобные статьи подорвали доверие пациентов. Во время публичных дискуссий по поводу статинов их переставали принимать и некоторые из тех людей, которым они были необходимы, что, разумеется, негативным образом сказывалось на их здоровье.

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Рори Коллинз и его коллеги наблюдали 10 тысяч пациентов в течение 5 лет. За это время побочные эффекты появились лишь у 200 наблюдаемых, а помогли статины 1,5 тысячам больных. Ученые подчеркнули, что, таким образом, данные о побочных эффектах статинов сильно преувеличены, и принимать их, несомненно, стоит. Чтобы избежать негативных последствий, достаточно было всего лишь прекратить прием статинов — а вот в случае инфаркта или инсульта, отметили научные сотрудники университета, эффект необратим. Дэвид Вебб (David Webb), глава Британского фармакологического общества (British Pharmacological Society), добавил, что, скорее всего, не соответствующие истине высказывания об опасности статинов унесли множество жизней.