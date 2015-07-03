Лекарства, снижающие уровень холестерина, делают женщин агрессивными

Причем, далеко не в лучшую сторону. Предыдущие исследования показали, что прием статинов связан с насилием и насильственными смертями. Однако выводы были противоречивыми, пишет meddaily.ru.

В новом исследовании ученых из Университета Калифорнии приняла участие 1000 женщин в постменопаузе и мужчин. Некоторые добровольцев течение 6 месяцев принимали статины (Симвастатин или Правастатин), а остальные - плацебо. Специалисты следили за тем, как часто участники проявляли агрессию по отношению к себе, другим людям или объектам.

Исследование показало: статины повышали уровень агрессии у женщин в постменопаузе. Эффект оказался наиболее выраженным среди женщин старше 45 лет в постменопаузе. Сильнее всего (по сравнению с контрольной группой) уровень агрессии вырос у тех женщин, которые в начале исследования были наименее агрессивными. У мужчин статины, наоборот, снижали уровень агрессии.