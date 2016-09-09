Ученые работают над исправлением генетических сбоев, которые приводят к развитию рака

Ошибки в этом процессе могут приводить к развитию злокачественных клеток, однако ученые определили белки, на которые можно подействовать лекарственными препаратами, сообщает eLife.

Гены могут включаться и выключаться при действии эпигенетических регуляторов — соединений, которые не изменяют нуклеотидную последовательность ДНК (то есть не вызывают мутации). Одним из таких регуляторов является метильная группа (CH3). Она связывается с определенными участками в генах, подавляя активность последних — это называется метилированием.

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Влияние на организм внешней среды часто приводит к изменениям в метилировании. Такие модификации (в том числе и те, что вызывают рак) могут передаваться потомству. Однако ученые не в полной мере понимали, как происходит это наследование.

Исследователи выяснили, что ключевую роль в процессе играет белок UHRF1. С помощью ряда других молекул он копирует эпигенетическую информацию (выраженную в последовательностях метильных групп) с одной цепи ДНК на другую. Множество белков UHRF1, таким образом, образуют сеть регуляции генов.

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Во время деления клетки образуются новые цепи ДНК. UHRF1 определяет по отсутствию в них метильных групп, какие цепи являются «свежими». Он также распознает присоединенные к ДНК специфичные белки, называемые гистонами, и присоединяет к ним еще один белок — убиквитин. Последний играет роль своеобразного флага, указывающего ферменту ДНК-метилтрансферазе, что к этому участку необходимо присоединить метильную группу. Постепенно картина метилирования дочерней цепи ДНК становится аналогичной той, что была у родительской.

Обнаруженная учеными схема регуляции может стать основой для разработки методов скрининга, которые должны будут находить сбои в функционировании молекул. Это позволит эффективно выявлять цели для соответствующих лекарственных препаратов.