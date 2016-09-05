Метод "меньше есть и больше двигаться" не всегда работает - исследование

Любому человеку, интересовавшемуся тем, как ему похудеть, известно, что «просто» нужно меньше есть и больше двигаться, и если неукоснительно следовать этим правилам — то стройность вскоре обеспечена. Однако не у всех людей этот метод работает так, как ожидается. Одни люди могут есть много и мало заниматься спортом, и все равно сохранять желаемую форму, а другие вынуждены проводить в спортзале все свободное время и питаться правильно без единой поблажки — и несмотря на это, они все равно набирают вес. Ученые из Ирландии, Канады и США провели исследование, результаты которого объяснили, почему так происходит. Оказывается, все дело в работе иммунной системы организма, сообщает Медпортал.

Одним из ведущих авторов работы был Донал О'Ши (Donal O' Shea), профессор Дублинского университетского колледжа (University College Dublin). Он пояснил: «Мы знаем, что если человек набрал вес, то сбросить его может быть очень сложно. Было бы слишком просто сказать — ешьте меньше, двигайтесь больше, вес уйдет. Это так не работает. Тело само защищается от потери веса, и теперь мы знаем, что в этом участвует иммунная система». По его словам, обычно люди думают, будто иммунная система работает только в тех случаях, когда необходимо противостоять болезням, но на самом деле быстрая потеря веса может быть гораздо большей угрозой. Резкое похудение, по мнению иммунной системы, может быть опасно, и поэтому на попытки сократить количество употребляемых калорий и повысить их расход она может дать иммунный ответ.

Читайте такжеФизические упражнения уберегут офисных работников от болезней сердцаЛидия Линч (Lydia Lynch), работающая в Гарвардской медицинской школе (Harvard Medical School) и Тринити-колледже в Дублине (Trinity College Dublin) рассказала, что по результатам исследования обнаружилось: ключевую роль в регулировании метаболизма играют инвариантные натуральные T-киллеры (iNKT). Они необходимы для того, чтобы жировые клетки могли производить особые белки под названием «фактор роста фибробласта 21». Эти белки, в свою очередь, нужны для того, чтобы белая жировая ткань превращалась в бурую, которая и отвечает за похудение. Стимуляция выработки iNKT-клеток помогает организму производить больше необходимых для превращения протеинов, и человек худеет быстрее.

Читайте такжеИтальянские ученые раскрыли секрет здорового долгожительстваВ качестве одного из примеров ученые привели случай Брендана Куинна (Brendan Quinn). Мужчина работал фитнес-инструктором. Он стал полнеть после того, как у него обнаружили расстройство иммунной системы. За 3-4 года он набрал 44 килограмма — при этом он тренировался и питался так же, как и раньше. Брендан рассказал, что очень строго соблюдал режим тренировок и питания, и вес теоретически должен был уходить, но этого не происходило. Фитнес-инструктор познакомился с профессором О'Ши, метод которого помог мужчине наконец-то начать худеть. В результате стимуляции иммунной системы организм Куинна начал расщеплять жир, который раньше накапливал, и за 5 месяцев терапии мужчина сбросил 23 килограмма.

Донал О'Ши резюмировал, что выводы его и его коллег могут быть полезны для понимания, почему некоторые люди не могут похудеть, несмотря на все прилагаемые ими усилия. Кроме того, по его словам, их изыскания могут помочь в подготовке стратегий по предотвращению ожирения, в том числе детского.