Ученые разработали тест, который диагностирует менингит за несколько минут

Профессор Майкл Левин (Michael Levin), специализирующийся на педиатрии, прокомментировал, что он и его коллеги надеются на достаточное удешевление их изделия, чтобы его могли применять даже в бедных регионах. Сейчас, добавил сотрудник колледжа, существует единственный тест, способный определить менингит. Анализ отличается высокой стоимостью и по времени занимает более 48 часов, пишет Медпортал.

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В процессе исследований группа профессора Левина выяснила, что бактериальные инфекции можно отличить от других типов заболеваний, при которых наблюдается повышенная температура тела. Исследователи выявили два гена в белых клетках крови, которые становятся активными только в случае заражения их носителя бактериальной инфекцией. Пока разработка, которая определяет наличие инфекции по этим генам, достаточно дорога, но ученые сообщают, что ориентировочно в течение 5 лет они создадут дешевый тест, для которого потребуется только один укол, чтобы взять кровь, и менее часа, чтобы ее проанализировать. Соавтор исследования Джетро Герберг (Jethro Herberg) дополнил, что их работа может оказаться особенно полезной для местностей, где эпидемии менингита происходят часто, а диагностика с использованием имеющихся средств достаточно сложна.

В качестве примера таких регионов можно привести «менингитный пояс» Африки, который простирается от Сенегала до Эфиопии. В этом году менингит унес жизни 90 нигерийцев, в 2009 им заразилось 80 тысяч человек, а во время эпидемии 1996-1997 годов умерло около 20 тысяч.