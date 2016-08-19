Ученые выяснили, что смартфоны "разгружают" мозг, но ухудшают память

К такому выводу пришли специалисты из Университетского колледжа Лондона. По словам ученых, люди перепоручают гаджетам множество задач. Это позволяет освободить часть когнитивных ресурсов, однако негативно влияет на способность запоминать детали, пишет meddaily.ru со ссылкой на NDTV.

Ученые проанализировали данные ряда исследований. Они обнаружили, что водители, которые пользовались GPS-навигатором, хуже запоминали поездки и не могли их повторить без помощи гаджета. А люди, которые фотографировали в музеях, помнили об экспонатах меньше, чем те, кто не делал фото.

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