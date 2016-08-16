Ученые опровергли очередную "теорию заговора" о контроле над численностью населения

Эксперты в области химии атмосферы опровергли существование химиотрасс — следов, состоящих из намеренно распыляемых с помощью самолетов отравляющих веществ. Исследователи Калифорнийского университета в Ирвине и Института Карнеги в США опросили более 70 ученых, чтобы узнать их мнение об одной из теорий заговора. Статья опубликована в журнале Environmental Research Letters.

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Авторы работы проверили, существует ли консенсус среди ученых по вопросу существования химиотрасс. Многие конспирологи (сторонники теории заговора) верят, что правительство тайно распыляет химикаты для контроля численности населения, испытания оружия массового поражения или смягчения последствий изменения климата. Согласно городской легенде, химиотрасса напоминает обычный инверсионный след, однако не исчезает через несколько минут, а превращается в перистые облака. После пролетов самолета в почве якобы обнаруживаются повышенные концентрации солей бария и алюминия, а также других веществ.

Читайте такжеМужское население Европы превысило женское впервые за 250 летИз 70 опрошенных ученых 69 сообщили о том, что им не попадались доказательства существования химиотрасс. По словам респондентов, причиной того, что инверсионные следы долго остаются устойчивыми, может быть глобальное потепление, а также высота авиационных маршрутов, где существуют благоприятные для этого атмосферные условия. Обнаружение токсичных веществ в почве, по мнению экспертов, можно объяснить загрязнением проб из-за использования банок с металлическими крышками, которые часто применяются конспирологами для сбора образцов.

Теория заговора — совокупность гипотез, которые пытаются объяснить общественно значимые события и явления наличием заговора определенной группы лиц, обладающих контролем над миром.