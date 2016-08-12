Ученые выявили в вирусе Зика белки, которые обуславливают микроцефалию

Ученые убеждены, что это важный шаг в предотвращении рождения новорожденных с микроцефалией у матерей, инфицированных вирусом Зика, пишет news.xinhuanet.com со ссылкой на публикацию в журнале Cell Stem Cell.

"Наше исследование впервые выявило причинную связь между белками вируса и развитием микроцефалии. Это поможет в профилактике и лечении микроцефалии", - отметил один из исследователей, доцент Университета Южной Калифорнии Чжэнь Чжао.

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Вирус Зика содержит 10 белков, но только два - NS4A и NS4B, могут препятствовать нормальному развитию мозга плода. Результаты исследования базируются на изучении трех штаммов Зика, которые поразили эмбриональные нервные стволовые клетки во втором триместре.

"Важно помнить, что не каждая беременная женщина, которая инфицирована вирусом Зика рожает ребенка с микроцефалией, - сказал Чжао. - Мы стараемся разработать лекарство для группы риска."