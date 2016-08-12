Ученым удалось подавить процесс размножения вируса иммунодефицита человека

Эти микроскопические поры используются вирусом для строительства инфекционной ДНК. Результаты исследования биологи представили в статье, опубликованной в журнале Nature.

Читайте такжеБиологи подтвердили, что штаммами вируса иммунодефицита обезьян могут заразиться люди

ВИЧ относится к ретровирусам. Для того чтобы инфицировать клетку, он должен преобразовать РНК, из которой состоит его геном, в ДНК. Однако ученые не знали, каким образом вирус получает необходимые для этого нуклеотиды — строительные блоки генетического материала. Также было непонятно, как ВИЧ удается защитить свою ДНК от распознавания защитными системами клетки.

Исследователи изучили молекулярную структуру капсида — внешней оболочки вируса, состоящей из белков. Кроме того, вирусологи создали мутантные версии ВИЧ, чтобы понять, как изменения в капсиде влияют на его способность к заражению. Оказалось, что в оболочке находятся специальные поры, форма которых напоминает диафрагмы. Через них внутрь попадают нуклеотиды, в то время как другие молекулы, в том числе те, что отвечают за распознавание чужеродной ДНК, остаются снаружи. Когда ученые заблокировали поры с помощью гексакарбоксибензола, вирус потерял способность к самокопированию.

Читайте такжеУкраина оказалась среди лидеров в Европе по количеству случаев новых заражений ВИЧ

Авторы статьи подчеркнули, что испытанный ими ингибитор не может проникнуть в клетку через плазматическую мембрану. Однако они надеются, что в будущем удастся решить эту проблему и создать эффективное лекарство от ВИЧ. Вирус в таком случае не сможет размножаться и подавлять активность иммунной системы, что поможет предотвратить развитие СПИДа у зараженных.