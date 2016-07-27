Шведские медики назвали две главных причины ранней смерти

Шведские медики назвали два основных фактора, способствующих преждевременной смерти человека. Исследование опубликовано в European Journal of Preventive Cardiology, кратко о нем сообщает Лента.ру со ссылкой на издание EurekAlert!

По мнению ученых, в качестве базовых причин преждевременной смертности на первом месте выступает курение, а на втором — низкая физическая активность. К таким выводам медики пришли, проведя продолжительное исследование мужчин, проживавших в Гетеборге (Швеция). Всего в выборку ученых попали 792 человек, рожденных в 1913 году. За ними медики следили в течение 45 лет.

Читайте такжеМедики считают, что игра Pokemon GO очень полезна для здоровьяИсследование началось в 1963 году, когда наблюдаемым было по 50 лет. Тогда врачи отслеживали у мужчин показатели сердечно-сосудистой системы. В 1967 году 656 человек оказались способны сдать тест VO2 max, определяющий максимальную способность организма к поглощению и усвоению кислорода. Остальным из 792 мужчин это делать было запрещено из-за медицинских противопоказаний. Исследования участников проводились примерно раз в десять лет.

В 2012 году авторы проанализировали причины смертности людей. По результатам исследования наблюдавшиеся были разделены на три группы (потреблявшие 2,00, 2,26 и 2,56 литра кислорода в минуту), которые иллюстрируют связь между показателями VO2 max и риском преждевременной смертности.

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Оказалось, что чем больше организм способен усваивать кислород в ходе физических упражнений, тем меньше риск преждевременной смерти.

Исследование медиков учитывает влияние других факторов риска, связанных с повышенным риском смертности: курения, высокого давления и холестерина в крови. Как отмечается, низкая переносимость аэробных нагрузок оказалась напрямую связана с преждевременной смертностью.