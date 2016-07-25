Ученые создали искусственный белок, который подавляет раковую опухоль

Это, по мнению исследователей, позволит уменьшить рост злокачественного новообразования и сделать его более уязвимым для лечения. Статья, описывающая результаты работы ученых, опубликована в журнале Nature Chemical Biology, пишет Лента.ру.

Читайте такжеБиологи подтвердили, что штаммами вируса иммунодефицита обезьян могут заразиться люди

Молекулярные биологи модифицировали человеческий белок под названием Rbfox2. Это соединение связывается с микроРНК — короткими цепочками РНК, которые регулируют экспрессию (активность) определенных генов. После изменений в генах, кодирующих Rbfox2, белок стал способен связываться с miR-21, что часто присутствует в больших количествах внутри опухолей. Эта микроРНК также увеличивает экспрессию раковых генов и подавляет функции защитных систем. Ученым удалось добиться того, чтобы Rbfox2 присоединялся только к miR-21, эффективно подавляя его активность и препятствуя росту злокачественных новообразований.

Читайте такжеАлкоголь признали непосредственной причиной рака

Генетики усилили сродство белка с микроРНК, изменив в цепочке первого только четыре аминокислоты. Ученые также создали второй белок, который полностью очищал клетку от miR-21. Для этого они встроили последовательности Rbfox2 в Dicer — фермент, разрывающий РНК на отдельные фрагменты.

Исследователи надеются, что их подход позволит разработать методы регуляции активности многих других соединений, связанных с формированием и ростом раковых опухолей. Для этого можно различным образом изменять последовательность Rbfox2, чтобы белок смог связываться с другими видами микроРНК.