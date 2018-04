Китайские учёные объяснили происхождение высокого интеллекта человека

Китайские ученые выяснили, что длина волны биофотонов (сверхслабого света, который излучают клетки) животных короче, чем у человека. Вероятно, именно это свойство, связанное с передачей и обработкой нейронных сигналов, и объясняет высокие интеллектуальные способности Homo sapiens. Об открытии сообщается в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает Лента.ру.

Конкретные (физические и физиологические) свойства мозга, обеспечивающие превосходство человеческого разума над животным, до сих пор остаются предметом споров. Ни размер головного мозга, ни коэффициент энцефализации не смогли выступить адекватным критерием.

В последнем исследовании китайские нейрофизиологи обратились к недавно открытому механизму связи между нейронами — биофотонам. Они стимулировали клетки в срезах мозга глутаматом (нейромедиатором) и сравнивали длину волны биофотонов разных животных. Оказалось, что по мере эволюционного «прогресса» (от лягушки-быка к мыши, курице, свинье, обезьяне и человеку) длина волны становится длинее. В мозге Homo sapiens она доходит до ближнего инфракрасного диапазона (около 865 нанометров).

Ученые предполагают, что именно это свойство мозга является биофизической основой человеческого разума. Короткая длина волны обеспечивает более эффективную и экономящую ресурсы организма коммуникацию между нейронами.