Ученые из Австралии создали первую в мире вакцину от старческого слабоумия

Австралийские ученые совместно с исследователями из США разработали первую в мире вакцину, защищающую от деменции (старческого слабоумия, вызванного болезнью Альцгеймера). Разработчики утверждают, что введение вакцины поможет предотвратить развитие заболевания и даже вылечить больных с ранними стадиями болезни Альцгеймера, сообщает Медпортал.

Это первая разработка такого рода. Вакцина действует на тау-белки и скопления бета-амилоида, накапливающиеся в головном мозге пациентов с болезнью Альцгеймера и предположительно влияющие на развитие заболевания.

Читайте такжеПростые физические упражнения помогут бороться со старческой деменциейПосле введения вакцины иммунная система начинает вырабатывать антитела против этих белков, что в результате приводит к их уничтожению. Вакцина может использоваться для профилактики деменции, считает Николай Петровский (Nikolai Petrovsky) из Университета Флиндерса (Flinders University).

Исследователи считают, что эффективность вакцины связана с тем, что она действует и на бета-амилоиды, и на тау-белок.

Вакцина от деменции уже была испытана на клеточных культурах и мышах. Предполагается, что тестирование вакцины на людях начнется в течение ближайших двух-трех лет. Гарантировать, что оно пройдет успешно, нельзя, однако разработчики надеются, что она также окажется эффективной и в дальнейшем начнет использоваться в клинической практике.

Читайте такжеХорошее образование и интеллектуальные нагрузки оградят от слабоумияКак ранее сообщал УНИАН, учеба в университете и умственные упражнения во взрослом возрасте однозначно помогают избежать появления опасных мозговых изменений. Это действенная зашита против болезни Альцгеймера, На самом деле, отсрочить приход старческого слабоумия можно, даже если окончить хотя бы все классы школы.