В США разрешили использование биорассасывающегося стента

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило к применению биорассасывающийся стент последнего поколения Absorb. Он также прошел успешное испытание в израильских клиниках, пишут Новости Израиля.

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Absorb используется при лечении ишемической болезни сердца, которая ежегодно уносит миллионы жизней. При болезни коронарных артерий сосуды, поставляющие кровь к сердцу, сужаются или забиваются "шлаками". На протяжении многих лет болезнь лечилась посредством ангиопластики, в ходе которой в забитый сосуд вводился через вену или артерию сдутый баллон. Расширив сосуд баллон удалялся, а в сосуд вставлялся стент, предотвращающий повторный стеноз. Ранее применялись обычные металлические стенты или выделяющие лекарство. Использование обоих видов могло приводить к побочным эффектам - они влияли на гибкость артерии, могли вызывать воспалительные реакции.

Absorb - представляет собой новое поколение стентов, который производится из того же материала, что и саморассасывающиеся хирургические нити.