Анализ крови может выявить риск инфаркта за 5 лет до его развития

Исследовательская группа из Национального института изучения cердца и легких (National Heart and Lung Institute) разработала тест, который позволяет определить вероятность возникновения инфаркта миокарда в течение пяти лет, сообщает Медпортал.

Авторы выяснили, что вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний у тех пациентов, в крови которых была увеличена концентрация иммуноглобулина G, была гораздо выше, чем у тех, у кого уровень этих антител был снижен.

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Разработчики теста считают, что его использование в клинической практике поможет быстро выявить людей из группы риска и в дальнейшем врачи смогут обратить на их состояние особое внимание. Своевременно начатая профилактика поможет предотвратить развитие проблем с сердцем.

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