Макароны помогают худеть - итальянские ученые

Итальянские диетологи из института Neuromed разоблачили миф о вреде спагетти. Согласно результатам их исследования, макаронные изделия не только не способствуют появлению лишнего веса, но даже уменьшают вероятность развития общего и абдоминального ожирения. Пресс-релиз опубликован на сайте EurekAlert!, сообщает Лента.ру.

Ранние научные работы продемонстрировали, что средиземноморская кухня является одним из самых подходящих для здоровья режимов питания. Тем не менее было мало известно о том, какое влияние на организм оказывают отдельные ее компоненты, например паста.

Авторы изучили медицинские данные 23 тысяч человек, которые принимали участие в Moli-sani и INHES — двух обширных эпидемиологических исследованиях, проведенных учеными из того же института. На основе анализа антропометрических параметров, таких как рост и вес, и привычек в еде ученые обнаружили, что потребление итальянской пасты и других макаронных изделий не связано с увеличением массы тела. Наоборот, выяснилось, что эти продукты питания способствуют формированию нормального соотношения роста и веса, талии и бедер.

Читайте такжеПаста повышает риск сердечно-сосудистых заболеванийПо словам ученых, результаты продемонстрировали, что популярное мнение о том, что паста вызывает ожирение, не соответствует действительности. Макаронные изделия являются основной составляющей средиземноморской диеты, и нет причин отказываться от них, отметили диетологи.

Средиземноморская диета стала популярной во всем мире из-за того, что, несмотря на высокое содержание жиров, она снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.