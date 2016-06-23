Ученые США и Японии начинают клинические исследования лекарства против старения

09:24, 23 июня 2016
Зарубежные новости
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Исследователи из США и Японии планируют приступить к проведению клинических испытаний никотинамидмононуклеотида (NMN). 

newsru.co.il

Препарат уже был протестирован на животных. Испытания прошли успешно – лекарство продлило жизнь грызунов и отсрочило старение, пишет Медпортал. Авторы объявили, что на людях лекарство начнут испытывать уже этим летом.

Всего в испытаниях примут участие около 10 человек: будет изучаться не только эффективность, но и безопасность препарата. Здоровым добровольцам, согласившимся участвовать в эксперименте, будут вводить NMN и следить, поможет ли это замедлить старение.

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Ранее было показано, что NMN, присутствующий во многих продуктах питания, активирует экспрессию сиртуина, белка, активность которого с возрастом снижается. Животные, которые получали никотинамидмононуклеотид вместе с пищей, действительно старели медленнее – зрение и другие функции ухудшались у них хуже, чем у мышей, которым не давали NMN.

Шиничиро Имаи (Shinichiro Imai) и другие исследователи из Вашингтонского университета (Washington University) пока не уверены, что лекарство окажется столь же эффективным на людях. Но они считают, что в любом случае прием препарата положительно повлияет на здоровье человека и сможет найти применение в клинической практике.

В этом же году ученые планировали приступить к изучению влияния метформина, популярного антидиабетического препарата, который, как предполагают американские исследователи, также поможет увеличить продолжительность жизни. Испытания метформина на людях должны начаться зимой 2016 года.

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