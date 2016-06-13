Ученые выяснили механизм перерождения здоровых клеток крови в раковые

Команде генетиков из научно-исследовательских институтов Канады и США удалось выяснить, каким образом стволовые клетки костного мозга перерождаются с образованием лейкоза - рака крови, передает Lenta.ru.

Оказалось, что ключевую роль в патологическом процессе играет система редактирования РНК (рибонуклеиновая кислота). Статья опубликована в журнале Cell Stem Cell.

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Ученые выяснили, что когда в определенном гене стволовых клеткок - предшественников лейкоцитов - возникают мутации, то клетки становятся более чувствительными к воспалительным реакциям. В результате активируется фермент ADAR1, который известен тем, что может редактировать небольшую молекулу РНК let-7, заменяя аденозин - основной компонент нуклеотида А - на инозин. let-7 - это микроРНК, которая участвует в регуляции активности многих генов, а нарушение ее работы приводит к бесконтрольному росту стволовых клеток и регенерации опухолевой ткани.

В своих исследованиях ученые использовали культуру клеток, выделенных из костного мозга, пораженного миелоидной лейкемией в стадии бластного кризиса - опасного и агрессивного этапа развития рака крови. Клетки пересаживали мышам, чтобы определить роль белка ADAR1 в развитии лейкоза стволовых клеток.

После того как генетики определили механизм работы ADAR1, они разработали метод, который позволяет остановить перерождение клеток. Подавляя чувствительность к воспалению или ингибируя действие фермента с помощью соединения 8-Aza, ученые восстановили активность let-7. Скорость регенерации стволовых клеток при этом снизилась на 40 процентов.