Учёные разработали простой тест для определения пневмонии по выдоху

Китайские исследователи из Чжэцзянского университета предложили способ диагностики пневмонии по выдыхаемому человеком воздуху. Созданный ими тест позволит правильно поставить диагноз, подтвердить или исключить воспаление легких, и, руководствуясь полученными результатами, назначить необходимое лечение. В этом случае антибиотики будут назначаться только тем больным, кому они действительно нужны, сообщает Медпортал.

В исследовании приняли участие пациенты с вентиляторной пневмонией, развивающейся у пациентов, подключенных к прибору искусственной вентиляции легких. Исследователи выяснили, что у пациентов с вирусной пневмонией в выдохе присутствовали органические летучие компоненты, продуцируемые Acinetobacter baumannii, возбудителем многих внутрибольничных инфекций.

Читайте такжеВ Киеве от пневмонии умерли 18 человек, на Буковине 5, в Одесском регионе ещё 2 человекаИсследователи считают, что обнаружение этих компонентов может быть одним из ранних признаков развивающейся бактериальной пневмонии, хотя признают, что заболевание может быть связано и с другими микроорганизмами.

Как ранее сообщал УНИАН, в мае 2015 года Всемирная организация здравоохранения приняла «План действий для борьбы с устойчивостью к антибиотикам». В рамках этого плана во время Всемирной недели по рациональному использованию антибиотиков, что проходила 16-22 ноября 2015 г, стартовала кампания «Антибиотики: применяй ответственно».