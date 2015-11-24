В Украине работает миссия ВОЗ по вопросам устойчивости к антибиотикам

Как сообщили УНИАН в Минздраве, работа миссии началась с обсуждения в ведомстве вопросов рационального применения антибиотиков, фармацевтического обеспечения, инфекционного и бактериального контроля. Решение этих вопросов играет ключевую роль в процессе обуздания устойчивости микроорганизмов, ведь проблема нечувствительности бактерий к антибиотикам, которые используются для лечения вызываемых ими инфекций приобретает все больших масштабов. Лечение пневмонии, туберкулеза, гонореи и других инфекций с каждым годом усложняется, потому что антибиотики постепенно теряют свою клиническую эффективность. Устойчивость к антибиотикам признана одной из самых опасных угроз для человечества.

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В миссии также принимают участие главные внештатные специалисты Минздрава, представители учреждений здравоохранения и Государственной ветеринарной службы Украины. Представители миссии ознакомятся с бактериологическими, клиническими и фармацевтическими аспектами системы наблюдения и контроля за устойчивостью к антибиотикам, посетят учреждения здравоохранения. По результатам работы миссии будут выработаны документы по совершенствованию системы антибиотикорезистентности.

Как известно, в мае 2015 года Всемирная организация здравоохранения приняла «План действий для борьбы с устойчивостью к антибиотикам». В рамках этого плана во время Всемирной недели по рациональному использованию антибиотиков, что проходил 16-22 ноября 2015 г, стартовала кампания «Антибиотики: применяй ответственно».