Наркотические обезболивающие продлевают хроническую боль

Для того, чтобы прийти к таким результатам, авторы провели эксперимент на лабораторных крысах, пишет Медпортал. Животным наложили швы на седалищный нерв, вызвав у них болевые ощущения. Таким образом они попытались сымитировать хроническую боль, которую многие люди испытывают после инсульта или при диабетической нейропатии. Через десять дней после операции одной группе грызунов назначили пятидневный курс морфина, а другой – плацебо.

Питер Грейс (Peter Grace) и другие исследователи наблюдали за тем, как шел процесс заживления. Оказалось, что крысы, получавшие морфин, восстанавливались в два раза дольше, чем те, кому кололи плацебо. Эти животные были более чувствительны к боли, несмотря на то, что они получали опиоидный анальгетик. Болевая чувствительность у крыс, которым не давали морфин, полностью восстановилась через 6 недель, а у тех, кто получал обезболивающее – только через 12.

Авторы планируют изучить влияние морфина на хроническую боль у людей, а кроме этого считают, что рекомендации по назначению опиоидных анальгетиков при таких болях могут быть пересмотрены.