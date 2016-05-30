96-летний автор приема Геймлиха спас жизнь женщине

Способ спасения человека, подавившегося пищей, был впервые представлен в 1970-х годах. Он заключается в резком надавливании кулаком на живот пострадавшего, при этом оказывающий первую помощь должен находиться сзади, сообщает ВВС.

Этим способом Геймлиху удалось спасти 87-летнюю женщину, поперхнувшуюся куском гамбургера в доме престарелых в городе Цинциннати, штат Огайо.

В 2003 году Генри Геймлих рассказал в интервью Би-би-си, что ему самому довелось применить на практике изобретенный им метод только один раз, когда он помог мужчине, подавившемуся пищей в ресторане.

Как отмечает сын доктора Фил Геймлих, изобретатель приема регулярно проводит встречи с теми, кто его применял, и с теми, кому он помог выжить.

Генри Геймлих известен и другими изобретениями в области медицины. В частности, он создал так называемый клапан Геймлиха, с помощью которого можно спасти человека, раненного в легкое.