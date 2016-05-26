Акупунктура облегчает симптомы менопаузы - открытие

В исследовании, проведенном сотрудниками Баптистского медицинского центра Вэйк Форест, приняли участие 209 женщин в возрасте от 45 до 60 лет, у которых уже, как минимум, три месяца не было менструации. Кроме того, участницы за последние две недели, по крайней мере, четыре раза в день испытывали приливы или страдали от ночной потливости, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

Женщины прошли обследование, а потом их разделили на две группы. Первая группа посещала сеансы акупунктуры в течение 6 месяцев, а вторая - нет. Потом группы поменялись местами. За полгода участницы могли пройти до 20 процедур акупунктуры, проводившихся опытными специалистами. Исследование показало: через 8 сеансов наблюдались существенные улучшения.

Читайте такжеАконит - мощный природный антидепрессантВ целом за 6 месяцев частота приливов у женщин снизилась на 36,7%. Положительный эффект сохранялся целый год. Участницы отметили, что выраженность симптомов уменьшилась на 29,4% по сравнению с началом исследования. В группе, которая не ходила на сеансы в течение последних 6 месяцев исследования, частота возникновения симптомов к концу выросла на 6%. Однако она все равно оказалась на 31% ниже, чем в начале исследования. Побочных эффектов зарегистрировано не было.