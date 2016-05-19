Аконит - мощный природный антидепрессант

Исследователи обратили внимание на растение, известное как борец бородатый (аконит) - многолетнее ядовитое растение семейства лютиковых. Оно содержит вещество, оказывающее противотревожное действие, сопоставимое с эффектом от транквилизаторов, пишет meddaily.ru.

Читайте такжеАлкоголь - плохой антидепрессант, заявляют учёныеВ перспективе исследователи хотят создать искусственную версию этого растения, превратив его в настоящую фабрику по производству лекарственного сырья. Возможно, растение подарит новый антидепрессант. Как показали наблюдения, растение уменьшает проявления тревожности при отсутствии ярко выраженного седативного эффекта и побочных эффектов.

Читайте такжеПрямой связи между дефицитом серотонина и развитием депрессии не обнаружено"В скором времени ботаники произведут первый посев борца бородатого, затем из выросших растений ученые отберут самые лучшие экземпляры - они и составят основу искусственной популяции", - говорится в отчете Томского государственного университета, проводящего исследование.