Занятия спортом снижают вероятность развития многих форм рака

К таким выводами пришли ученые из Университета Северной Каролины (University of North Carolina), которые проанализировали результаты исследований, в которых приняли участие в общей сложности более 1,4 млн человек, пишет Медпортал. Участники предоставляли информацию об уровне своей физической активности. За здоровьем людей, принимавших участие в эксперименте, наблюдали около 11 лет – за это время различные формы рака были диагностированы примерно у 186 тысяч участников.

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Оказалось, что те 10% людей, чей уровень физической активности был больше, чем у остальных 90% участников, существенно реже заболевали раком, чем участники с наименьшим уровнем физической активности.

Так, рак пищевода возникал у них реже на 42%, рак печени – на 27%, рак почки – на 26%. Кроме того, была снижена вероятность развития рака кардиального отдела желудка, эндометриального рака, миелоидного лейкоза, миеломы, рака кишечника, опухолей головы и шеи, а также рака прямой кишки, рака молочной железы и мочевого пузыря. В целом, люди, занимавшиеся спортом, на 7% реже заболевали любой формой рака, чем те, кто предпочитал вести сидячий образ жизни.

Впрочем, исследователи также отметили, что люди с высоким уровнем физической активности на 27% чаще заболевали злокачественной меланомой. Авторы предполагают, что это связано с тем, что такие люди чаще бывали на солнце, занимаясь на открытом воздухе.

Ученые отмечают, что им не удалось выяснить, какой уровень физической активности необходим, чтобы снизить риск развития рака, а также неясно, насколько интенсивными должны быть упражнения.