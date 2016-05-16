Агрессивным детям рекомендуют больше употреблять рыбы и морепродуктов

Обогащение рациона добавками, содержащими омега-3-жирные кислоты, поможет справиться с детской агрессией всего за несколько месяцев. К таким выводами пришли ученые из Университета Пенсильвании (University of Pennsylvania) во главе с Адрианом Рейном (Adrian Raine), сообщает Медпортал.

Он провел ряд исследований, посвященных влиянию рациона на асоциальное поведение детей. В первом приняли участие подростки, проживавшие на Маврикии. Одни в течение полугода принимали добавки, содержащие омега-3-жирные кислоты, а рацион других никак не менялся. У подростков из экспериментальной группы уровень агрессии и асоциального поведения существенно снизился.

Читайте такжеЯпонцы рекомендуют съедать сначала рыбу, а потом рис

Сходный эксперимент был проведен в США – в нем приняли участие 290 детей в возрасте 11-12 лет, у каждого из которых был зафиксирован эпизод агрессивного поведения. Все они были разделены на 4 группы: первые принимали сок, обогащенный омега-3, а также мультивитамины и препараты кальция, вторые проходили курс когнитивно-поведенческой терапии, еженедельно в течение часа беседуя со специалистом. Третьи и принимали добавки, и посещали психолога, и, наконец, участникам из четвертой группы просто предоставлялась информация о способах борьбы с агрессивным поведением.

Эксперимент продолжался 3 месяца – до его начала и после окончания изучалось содержание омега-3 в крови детей. Дети, в чей рацион ввели сок с добавлением омега-3, после окончания эксперимента были менее агрессивны, чем те, кто эти добавки не употреблял. Впрочем, эффект не был длительным – через полгода после завершения эксперимента поведение подростков вновь стало прежним. Исследователи пока не знают, поможет ли более длительный прием омега-3-жирных кислот справиться с агрессией на больший срок. Кроме этого, ответы подростков и их родителей различались: дети считали, что они стали менее агрессивными, а родители не отмечали существенных изменений.

Читайте такжеБеременным рекомендуют употреблять рыбу не чаще 3-х раз в неделюДля того, чтобы понять, действительно ли биодобавки помогли справиться с асоциальным поведением, необходимы дальнейшие исследования, но уже сейчас авторы считают прием омега-3-жирных кислот многообещающим средством для борьбы с детской агрессией.