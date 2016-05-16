Двухлетний курс тамоксифена снижает риск смерти у пациенток с раком молочной железы

Об этом говорится в исследовании, результаты которого были опубликованы в Journal of Clinical Oncology, пишет Ремедиум.

Для оценки эффективности длительной терапии тамоксифеном было отобрано 564 женщин с первичным раком молочной железы. Часть участниц (276 человек) в течение двух лет получала тамоксифен, а часть (288 женщин) не проходила систематического лечения. В среднем время наблюдения за пациентками составило 26,3 года.

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Согласно полученным результатам, длительный прием тамоксифена способствовал снижению риска вероятности смерти из-за рака (относительный риск 0,73). Авторы отметили, что связь между приемом противоопухолевого препарата и продолжительностью жизни был отмечен у пациенток с эстроген-позитивным раком молочной железы.