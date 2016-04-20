Учёные научились различать людей по "отпечаткам мозга"

Ученые из Бингемтонского университета разработали новую систему, которая позволяет идентифицировать людей по мозговым волнам со 100% точностью. В исследовании приняли участие 50 человек. Участникам делали ЭЭГ, пока они просматривали серию из 500 изображений, подобранных специально, чтобы зарегистрировать уникальный ответ мозга каждого человека на то или иное фото, например, кусок пиццы, лодку или слово.

Исследователи обнаружили, что мозг добровольцев по-разному реагировал на изображения. Компьютерная программа со 100% точностью могла определить, кому принадлежал тот или иной "отпечаток мозга". Ученые считают: их открытие поможет усовершенствовать системы безопасности, передает meddaily.ru со ссылкой на NDTV.

Читайте такжеПсихологи нашли разницу в устройстве мозга технарей и гуманитариевПо словам специалистов, злоумышленники могут похитить данные об отпечатках пальцев или сканировании сетчатки глаза. В этом случае безопасность человека всегда будет находиться под угрозой. А "отпечаток мозга" в любой момент можно поменять.