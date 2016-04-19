Зеленые насаждения продлевают женщинам жизнь

У представительниц прекрасного пола, живущих в домах, окруженных большим количеством деревьев и прочей растительности, риск преждевременной смерти ниже, чем у тех, кто живет в районах с меньшим количеством зелени. Это показало новое исследование, проведенное в Гарвардской школе общественного здоровья, передает meddaily.ru со ссылкой на UPI.com.

Исследователи проанализировали данные более 108000 участниц из США. Ученые выяснили, что у женщин, живших в районах с большим количеством зеленых насаждений, риск умереть раньше срока был снижен на 12% по сравнению с теми, кто жил в менее зеленых районах. Кроме того, зеленые насаждения на 34% уменьшали вероятность смерти от респираторных заболеваний. А риск смерти от рака они снижали на 13%.

Правда, специалисты до конца не уверены, что обнаруженная связь является причинно-следственной. Еще исследование показало: зеленые насаждения полезны для психики. Они снижали уровень депрессии. По мнению исследователей, факторами, имеющими отношение к пользе зелени для здоровья, могут быть физическая активность и снижение уровня загрязнения воздуха.