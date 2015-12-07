Астма может привести к хронической мигрени

К таким выводам исследователи пришли после того, как изучили историю болезни четырех с половиной тысяч пациентов, страдающих эпизодическими головными болями (меньше 15 приступов в месяц), пишут Новости Израиля.

Спустя год пациентов поделили на две группы - одна из групп страдала астмой, вторая - нет. Учитывались также принимаемые пациентами препараты, депрессия и курение. Спустя еще один год оказалось, что в среде астматиков хронические мигрени развились у 4,5% пациентов, а в среде участников опытов, не страдающих астмой, - у 2,5%.

Это может происходить из-за того, что при астме происходит воспаление либо в сосудах, либо в дыхательных путях. Это, в свою очередь, приводит к появлению хронических мигреней.

Согласно статистике, женщины страдают мигренями почти в три раза чаще, чем мужчины.