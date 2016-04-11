С зависимостью от сахара нужно бороться так же, как с курением

Злоупотребление сахаром считается одной из причин эпидемии ожирения. Предыдущие исследования показали: сахар вызывает привыкание. Он, подобно психоактивным веществам, повышает уровень дофамина в головном мозге, рассказывает Meddaily.ru со ссылкой на UPI.com.

Сотрудники Технологического Университета Квинсленда провели два исследования на мышах. Сначала они следили за тем, как у грызунов постепенно развивалась зависимость от сахарозы (столового сахара) и искусственных подсластителей. Животные начинали употреблять их в больших количествах.

Во втором исследовании ученые давали мышам, зависимым от сахара, Чантикс (варениклин). Это препарат от никотиновой зависимости. Исследование показало: после приема варениклина мыши употребляли меньше сахара и подсластителей. Ученые предполагают, что этот препарат может помочь и людям, страдающим ожирением.