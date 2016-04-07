Медитации помогают придерживаться здорового образа жизни

Новое исследование, проведенное в Университете Огаста, показало: занятия медитацией помогают подросткам вести здоровый образ жизни. Ученые надеются, что их открытие спасет многих от ожирения. В исследовании приняли участие 40 подростков, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Исследователи изучали влияние осознанности на диету, уровень физической активности и пищевое поведение учащихся девятых классов. Большинство добровольцев имели лишний вес и питались неправильно. Участники в течение 12 недель посещали занятия. Подростков учили дышать, концентрируясь на движениях диафрагмы. Такое дыхание позволяет человеку обращать больше внимания на свое тело.

Кроме того, добровольцы фокусировались на вкусе шоколада и чувстве сытости. Им рассказали о том, что эмоции могут провоцировать переедание. Также участники следили за своими движениями, в том числе с помощью шагомеров. Прогресс ученые оценивали после окончания курса занятий и спустя три месяца.

Читайте такжеМедитация помогает справиться с больюСпециалисты обнаружили, что подростки, занимавшиеся медитацией, начали правильнее питаться и больше заниматься спортом. Уровень физической активности добровольцев после курса занятий вырос с 2,9 до 3,6 дня в неделю, а еще через три месяца - до 4,3 дня в неделю. Участники стали употреблять менее калорийную и жирную пищу. К тому же, они реже испытывали голод.