Медитация способна остановить процесс старения

Исследователи из США хотели понять, какие изменения происходят у тех, кто практикует медитацию, на уровне ДНК, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на NDTV. Исследование показало: медитация замедляла процесс старения клеток. Она повышала уровень экспрессии двух генов теломеразы, добавляющей новые молекулы к теломерам, расположенным на концах хромосом. От длины теломеров зависит продолжительность жизни.

Согласно данным предыдущих исследований, медитация снижает риск инсультов, инфарктов и преждевременной смерти. В новом исследовании приняли участие 48 мужчин и женщин с гипертонией. Половина практиковала медитацию и слушала лекции по медицине. Остальные сосредоточились на изменении образа жизни, например, снижении веса, регулярной физической активности, уменьшении потребления соли и умеренном потреблении алкоголя.

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