Солнцезащитные средства потенциально опасны для мужчин

Как показало исследование, они могут оставить мужчину бесплодным, ведь вмешиваются в работу клеток сперматозоидов, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Почти 50% ингредиентов таких средств, призванных блокировать УФ-излучение, имитируют эффект прогестерона (женского гормона). А прогестерон не дает мужским половым клеткам нормально работать. К примеру, лосьон с SPF-фильтром легко проникает в кровоток через кожу, говорится в исследовании Университета Копенгагена.

Возможно, именно солнцезащитные средства стоят за необъяснимыми случаями мужского бесплодия, не исключают ученые. Эксперты проанализировали влияние 29 из 31 УФ-фильтра, разрешенного в США и ЕС, на живых клетках сперматозоидов, взятых у здоровых доноров. И почти половина из фильтров нарушали работу клеток.

Также ученых интересовало, влияют ли фильтры на кальциевые ионные канальцы у сперматозоидов. Эти канальцы являются рецепторами к прогестерону. Как только происходит встреча с прогестероном, выбрасываются ионы кальция в клетке сперматозоида. А это может помешать оплодотворению. К тому же, 45% из 13 протестированных фильтров нарушали подвижность сперматозоидов. 9 из 13 фильтров однозначно работали как прогестерон.

Читайте такжеСолнце влияет на продолжительность жизни человекаИтак, среди опасных соединений, содержащихся в солнцезащитных средствах, кремах, увлажняющих продуктах и бальзамах для губ: авобензон, гомосалат, мерадимат, октисалат (также известный как октилсалицилат), октиноксат (или октилметоксициннамат), октокрилен, оксибензон (также называемый бензофенон-3 или ВР-3) и падимат.