Меланома лидирует по количеству смертей среди онкологических заболеваний

Об этом свидетельствуют данные отчета, представленного 4 мая Американской академией дерматологии, сообщают Новости Израиля.

Жертвами меланомы, которая является результатом регулярного пребывания на солнце без защитных кремов, чаще других становятся женщины в возрасте от 25 до 29 лет, а также дети. Данная болезнь особенно опасна для людей с белой кожей, хотя риску подвергаются и темнокожие.

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По мнению врачей, лучшим средством защиты от меланомы является систематическое использование защитных средств. Они также призывают экстренно проходить медицинский осмотр в случае появления каких-либо изменений кожного покрова.

Отметим, что результаты новейших исследований, проведенных британским онкологическим центром Cancer Research UK, свидетельствуют: на фоне постоянного увеличения продолжительности жизни один из каждых 2,5 жителей, имеет высокие шанс заболеть раком.

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"Онкология – это, по большей части, заболевание пожилого возраста, в 60% случаев он диагностируется у пациентов в возрасте 65 лет и старше. Если люди будут жить долго, то в определенный момент рак появится у большинства", – считает профессор Питер Сасини из лондонского университета Queen Mary, один из авторов исследования.

Согласно данным, опубликованным научным журналом British Journal of Cancer, около 53,5% мужчин, рожденных после 1960 года, рискуют заболеть раком в течение жизни. Данный показатель у лиц мужского пола, рожденных на 30 лет раньше, составляет 38,5%. Похожая динамика наблюдается и среди женщин, где за тот же временной период показатель в 36,7% вырос до 47,5%.

Впрочем, этот мрачный прогноз можно улучшить путем изменения образа жизни и привычек, бросив курить и снизив вес. Помимо этого, по мере развития науки все больше людей излечиваются от онкологических заболевания.

Отмечается, что перспективы женщин в этом отношении несколько лучше, чем у мужчин: шанс заболеть раком у представителей сильного пола, рожденных после 1960 года, составляет 53,5%, а у прекрасного – лишь 47,5%. У тех, кто родился тридцатью годами ранее, этот показатель составляет 38,5% и 36,7% соответственно.

Главными факторами риска развития онкологических заболеваний является ожирение, регулярное употребление в пищу красного мяса, оральный секс и курение. Здоровый образ жизни способен снизить вероятность заболевания с 50% до 30%, говорится в этой статье.