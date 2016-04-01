Пол будущего ребенка оказался зависимым от вирусов

Пол ребенка (у человека и других млекопитающих) определяет вирус, который попал в геном этой группы животных всего полтора миллиона лет назад. К такому выводу пришли ученые из Йельского университета, авторы статьи в журнале Nature, сообщает lenta.ru.

«Такие вирусы позволяют геному млекопитающих эволюционировать, но одновременно являются источником нестабильности. Помимо эмбриона, они активны в опухолях и нейронах», — заявил ведущий автор исследования Эндрю Сяо (Andrew Xiao).

Организм эмбриона способен «отключать» эндовирус на Х-хромосоме (которая в конечном счете определяет пол). Если уровень соответствующего молекулярного маркера находится в норме, Х-хромосомы сохраняют свою активность, и мужчины и женщины рождаются примерно в равных пропорциях. Если маркера слишком много, Х-хромосомы «заглушаются», и особей мужского пола рождается вдвое больше, чем женского.

Кроме того, ученые обнаружили необычный механизм, подавляющий работу вируса. Он связан с эпигенетическим наследованием (изменением экспрессии генов, не связанным собственно с последовательностью ДНК). Модификация осуществляется благодаря метиловой связи, которая добавляется к аденину. Ранее считалось, что отключать гены у млекопитающих могут только модификации цитозина.

Исследователи надеются применить этот механизм для борьбы с раком: известно, что последний часто использует для распространения по организму тот же древний вирус.

В 2015 году ученые выяснили, что выживание человека обеспечивает вирус, защищающий трехдневные эмбрионы от других вирусов и регулирующий генную активность его клеток. Это открытие придало весу теории, согласно которой именно населившие ДНК человека вирусы способствуют его эволюции.