Древнейшая ДНК человека рассказала о скрещивания видов в доисторической Европе

Оказалось, что захороненные там люди, жившие 430 тысяч лет назад, были ближе к неандертальцам, чем к денисовцам, — притом, что в их ДНК нашли следы обеих групп древних людей. Новое исследование представлено в журнале Nature, lenta.ru.

Обнаруженные в Расщелине костей в горах Сьерра-де-Атапуэрка кости изначально классифицировали как относящиеся к гейдельбергскому человеку (жил в Евразии от 600 до 250 тысяч лет назад). Этот вид считается предком неандертальцев, а некоторые исследователи относят его к предкам и современных людей. Однако в 2013 году митохондриальная ДНК (мтДНК) останков показала много общего с мтДНК денисовцев — другого вида людей, о которых антропологам почти ничего не известно (кроме того, что жили они на востоке и юго-востоке Евразии).

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Палеогенетики из Германии смогли секвенировать ядерную ДНК: они извлекли достаточно материала из зуба и одной из костей ноги — несмотря на то, что древняя ДНК разложилась на короткие фрагменты. Оказалось, что гоминины из Расщелины костей ближе к неандертальцам, чем к денисовцам. Таким образом, эти группы Homo разошлись уже 430 тысяч лет назад — значительно раньше, чем считали генетики.

Кроме того, это открытие отодвигает в прошлое срок отделения предков Homo sapiens от неандертальцев и денисовцев — до 765 тысяч лет назад. Ранее ученые полагали, что это событие произошло в промежутке 315-540 тысяч лет назад. Однако данные испанской ДНК, помимо всего прочего, лучше согласуются с последними датировками ископаемых останков древних людей.

На следующем этапе открытие немецких палеогенетиков приведет к перечерчиванию всего эволюционного древа рода Homo. В настоящее время во всех учебниках написано, что Homo sapiens, неандертальцы и денисовцы произошли от гейдельбергского человека. Однако последний оформился в отдельный вид лишь 700 тысяч лет назад. Теперь получается, что последний общий предок трех видов — это не Homo heidelbergensis, а более древний и загадочный вид Homo antecessor, который впервые появляется более миллиона лет назад.

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Ученые отмечают, что останки из Расщелины костей еще не раскрыли всех своих тайн. Например, митохондриальная ДНК у них ближе к денисовской. Это можно объяснить наличием неизвестной ветви евразийских гоминин, которые скрещивались с общими предками неандертальцев и денисовцев — но не с представителями группы, которые впоследствии стали чистыми неандертальцами. Или же «испанская» мтДНК была характерна для всех этих архаичных гоминин, и лишь затем неандертальцы получили иную мтДНК из африканской популяции предков Homo sapiens.