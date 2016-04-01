Итальянская медсестра подозревается в убийстве 13 пациентов

В Ливорно, одной из провинций Италии, в городе Пьомбино арестована 56-летняя медсестра. Фаусте Бонино (Fausta Bonino) предъявлено обвинение в убийстве более 10 пациентов в возрасте от 61 до 88 лет.

В гражданском госпитале (Ospedale civile), где работала женщина, в 2014-2015 годах по одной и той же причине умерли 13 больных. Все они были в тяжелом состоянии, но не терминальны, и находились на лечении в отделении интенсивной терапии. Смерть в каждом случае наступала от кровотечения, которое невозможно было остановить.

Читайте такжеВ США разработали "шприц" для быстрой остановки кровотечения при раненияхСледствие показало, что пациентам перед смертью вводили слишком большую дозу антикоагулянта, лекарственного средства, разжижающего кровь, препятствующего ее сворачиванию. Фауста Бонино — единственная служащая больницы, чье имя фигурировало во всех 13 ситуациях.

Дело рассмотрит суд Ливорно.