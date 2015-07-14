Онколог получил 45 лет за ложные диагнозы и ненужную химиотерапию

Американский врач-онкогематолог, без медицинской необходимости назначавший химиотерапию пациентам, получил 45-летний тюремный срок.

50-летний Фарид Фата (Farid Fata) в сентябре признал себя виновным в назначении лечения от рака пациентам, которые не были больны (некоторым из них он говорил о терминальной стадии множественной миеломы), сообщает Медпортал со ссылкой на CNN. Он признался в 13 эпизодах мошенничества со страховкой, одном пункте обвинений в откатах и двух пунктах — в отмывании денег.

Прокуроры назвали его «самым отъявленным мошенником в истории этой страны», для которого пациенты были «не людьми, а центрами прибыли».

Фата получил через государственную страховую программу Medicare и частные страховые компании около $17,6 млн. Более 550 пациентов получили ненужные (с медицинской точки зрения) инфузии или инъекции.

На суде Фата произнес очень эмоциональную речь с извинениями. «Я нарушил клятву Гиппократа и подорвал доверие своих пациентов. Я не знаю, как залечить эту рану. Не знаю, как выразить свое сожаление и стыд», — сказал Фата.

Как ожидается, Фата отбудет не менее 34 лет срока в тюрьме.