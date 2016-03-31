Бобовые способствуют снижению массы тела

Диетологи из США показали, что регулярное употребление в пищу бобовых (фасоли, гороха, нута и чечевицы) приводит к устойчивому снижению избыточной массы тела и закреплению полученного результата. Исследование авторов опубликовано в The American Journal of Clinical Nutrition, сообщает lenta.ru.

Рекомендуемая учеными ежедневная порция бобовых составляет три четверти чашки (130 граммов) продукта. Этого достаточно для потери 340 граммов избыточной массы в течение шести недель (без переедания). Прекращение ежедневного употребления бобовых не вызывает набор лишней массы тела.

В своем исследовании ученые провели метаанализ 21 клинического испытания, где участвовали 940 мужчин и женщин. Каждый из респондентов в течение шести недель добавлял в свой ежедневный рацион бобовые. Это привело к тому, что каждый из участников в среднем похудел на 340 грамм.

Крупы из бобовых снижают уровень холестерина в крови. По мнению ряда диетологов, бобовые имеют низкий гликемический индекс (не все ученые считают справедливой эту теорию). Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН объявила 2016-й Международным годом бобовых.