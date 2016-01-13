Для американцев выданы рекомендации по здоровому питанию

Этот документ является чрезвычайно важным, он определяет подходы к питанию населения, которыми будут пользоваться политики при подготовке и принятии законов, врачи при предоставлении рекомендаций своим пациентам и учителя во время уроков, посвященных питанию в школах.

Основным отличием от предыдущей редакции является акцент на модели здорового питания вместо обсуждения потребления отдельных групп пищевых продуктов.

За первые часы после появления документа он успел собрать много разных комментариев. От лестных отзывов до суровой критики. Основным упреком, который фигурирует в большинстве критических заявлений является отсутствие рекомендаций по ограничению потребления красного мяса и технологически обработанных мясных продуктов. Некоторые эксперты видят в этом влияние мощной агропромышленной индустрии.

«Диетические Рекомендации» включают ключевые принципы здоровой модели питания, которые должны полностью применяться, принимая во внимание взаимодействие различных компонентов современной диеты между собой.

Здоровая модель питания предусматривает потребление всех продуктов и напитков в рамках адекватной калорийности диеты.

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Здоровая модель питания включает:

• Разные овощи из всех возможных групп – темно-зеленые, красные и оранжевые, бобовые, крахмалистые и другие

• Фрукты, особенно целые

• Злаки, минимум половина из которых цельные злаки

• Обезжиренные молочные продукты или с низким содержанием жира, в частности молоко, йогурт, сыр и/или соевые напитки

• Разнообразные белковые продукты, включая морские продукты, нежирное мясо и птицу, яйца, бобовые и орехи, семена и соевые продукты

• Растительное масло

Здоровая модель питания ограничивает потребление:

• Насыщенных жиров и трансжиров, добавленных сахаров и соли

Ключевые рекомендации изложены в цифрах для отдельных пищевых веществ, употребление которых должно быть ограничено. Такие вещества негативно влияет на здоровье человека, поэтому их употребление должно быть ограниченным.

• Потреблять менее 10% от суточной калорийности за счет добавленных сахаров

• Потреблять менее 10% суточной калорийности за счет насыщенных жиров

• Потреблять меньше 5,75 г соли в день

• Если человек употребляет алкоголь, то рекомендуется умеренное его потребление до одной порции для женщин и двух порций алкоголя в день для мужчин.

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Вместе с вышеупомянутыми рекомендациями по питанию, американцам всех возрастных категорий – детям, подросткам, взрослым и лицам пожилого возраста – рекомендуется выполнение Рекомендаций по физической активности для американцев для улучшения здоровья и уменьшения риска хронических заболеваний. Американцам рекомендуют поддерживать здоровый вес тела. Взаимосвязь между диетой и физической активностью определяет энергетический баланс и удержание веса в пределах нормы. Поэтому Диетические рекомендации также подчеркивают необходимость:

• Соблюдение Рекомендаций по физической активности.