Генетики рассказали, чем может быть опасно вегетарианство

Вегетарианство, практикуемое в семье поколениями, может привести к генетическим мутациям, повышающим риск рака и болезней сердца. Дело в том, что длительное соблюдение вегетарианской диеты изменяет ДНК, делая людей более уязвимыми к воспалению, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Считается, выявленные мутации облегчают поглощение важных жирных кислот из растений, но также это повышает выработку арахидоновой кислоты, стоящей за воспалительными заболеваниями и раком. Вкупе с рационом, богатым растительными жирами, мутация превращает жирные кислоты в арахидоновую кислоту в большом количестве. Ситуация усугубляется тем фактом, что мутация мешает выработке Омега-3, защищающей от болезней сердца.

При этом в орехах и рыбе можно найти ценную Омега-3, а вот в растительных жирах - не очень полезную Омега-6, что тоже приходится учитывать. В целом теперь ученым Корнелльского университета удалось наглядно показать, почему у вегетарианцев на 40% повышен риск развития рака кишечника, чем у тех, кто ест мясо. Кстати, вегетарианцы также часто страдают от дефицита белка, железа, витаминов D, B12 и кальция (плотность их костей снижена на 5%).