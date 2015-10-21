Сердце мужчин и женщин стареет по-разному

Исследовательская группа из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University School of Medicine) утверждает, что для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин и женщин необходимо использовать различные подходы. Это связано с тем, что сердце представителей разных полов стареет неодинаково, сообщает Медпортал.

Джон Энг (John Eng) и его коллеги проанализировали снимки МРТ сердца почти 3000 мужчин и женщин в возрасте от 54 до 94 лет, принимавших участие в десятилетнем исследовании, направленном на выявление факторов риска, способствующих развитию атеросклероза. Некоторые участники проходили процедуру МРТ несколько раз, что и дало авторам возможность проследить за возрастными изменениями структуры сердца.

Исследователи обнаружили, что у мужчин стенки левого желудочка утолщались, масса сердца увеличивалась, а объем желудочка сокращался. У женщин изменения массы сердца практически не наблюдалось, хотя объем желудочка также уменьшался. Сокращение объема желудочка повышало нагрузку на сердце.

Ученые отмечают, что современные методы диагностики, например, эхокардиография, позволяет оценить только изменение толщины стенок сердца. Именно поэтому врачи не всегда могут диагностировать вероятные проблемы с сердцем и сосудами у женщин.